Max explica cuál fue el momento de más aprendizaje en 2023

Brian Van Hinthum

Martes 26 Diciembre 2023 14:29

Max Verstappen explicó que el Gran Premio de Azerbaiyán representó un aprendizaje importante para él en la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Durante el fin de semana de carrera en Bakú tuvo que reconocer la superioridad de Sergio Checo Pérez, aunque recibió una valiosa enseñanza.

"Sin las lecciones de Bakú probablemente habría conseguido el título, pero ese conocimiento al menos me ayudó a mejorar el coche, entenderlo y dejarlo como quiero", aseguró a Motorsport.com .

Max tuvo un año de ensueño en la F1, aunque no todos los fines de semana transcurrieron sin problemas para el tres veces campeón del mundo. El fin de semana de carreras en Azerbaiyán en particular no le sentó nada bien.

"Probé muchas configuraciones diferentes con el equilibrio de frenos, el diferencial y el freno motor.

"El coche todavía era bastante nuevo y en un circuito con muchas curvas de 90 grados necesitas cosas diferentes, por lo que ese stint fue un poco impredecible. Al final mis neumáticos estaban en su sitio, pero las últimas vueltas fueron buenas. No lo hice. No gané la carrera, pero aprendí mucho para las carreras siguientes", agregó.

El 2023 de Max Verstappen en la F1

Verstappen inició su batalla para sumar un tercer Campeonato a su palmarés en 2023 con dos títulos mundiales y una montaña de confianza en sí mismo en lo más alto.

Aunque el año comenzó de manera emocionante (Verstappen y Pérez se repartieron las victorias en las primeras cuatro carreras), nada pudo detener al neerlandés después de eso.

De los 18 GPs siguientes, el piloto de Red Bull ganó 17, lo que le llevó al final de la temporada a 19 de 22 y, con ello, a su tercer título mundial.