Aloisio Hernández

Jueves 21 Diciembre 2023 07:19

Carlos Sainz aseguró que renovará con Ferrari si es que se siente querido y valorado por el equipo.

En una presentación con uno de sus patrocinadores, el nacido en Madrid se pronunció sobre su futuro: “Quiero renovar, y me gusta hacerlo por más de un año. Conocéis mis intenciones.

"Me siento valorado por Fred, por Ferrari, me siento querido, y, por lo tanto, renovaré si me siento de esa manera y siento que se me valora. Como piloto es mi prioridad principal, y si los dos queremos, llegaremos a un acuerdo de una duración con la que esté contento”, afirmó.

El español tiene contrato hasta finales de la temporada 2024; sin embargo, él mismo afirmó en varias ocasiones que su deseo es comenzar la próxima campaña ya con su futuro sentenciado.

Sainz viene de ser el único piloto en ganar un GP en 2023 fuera de Red Bull Racing

Igualdad

Aunque la prensa italiana reporta que el acuerdo entre la Scuderia y Charles Leclerc está prácticamente hecho, este mismo sería por varios años debido a la confianza que la formación ve en el monegasco.

Por otro lado, se dijo que en Ferrari buscaban un acuerdo por menos años con Carlos y así poder mantener sus opciones abiertas para 2025. Por ejemplo, Lando Norris termina contrato en ese año.

El objetivo o deseo de Carlos sería obtener un trato más similar al de su compañero de equipo.