Nazario Assad De León

Domingo 17 Diciembre 2023 11:42

Franco Colapinto es uno de los mayores talentos hispanos en ascenso en las categorías inferiores de carrera y el piloto de la academia Williams ahora será parte de la parrilla de la F2, por lo que su compatriota Jose María López habla de las posibilidades del piloto.

López, mejor conocido como 'Pechito', es un ex piloto argentino que formó parte en diversas categorías, pero no logró llegar a la categoría reina. Por lo que el surgimiento de Franco ha levantado esperanzas en el sudamericano.

"Veo alrededor de Colapinto a un grupo que trabaja muy bien, muy seria, que lo cuida mucho a él y eso me parece que es fundamental porque él más allá de su talento sigue siendo una persona muy joven que en algunos aspectos tiene que ser guiado", dice José María.

"El hecho de que lo cuiden y lo ayuden de la mejor manera, de verdad que eso está muy bueno y eso no muchos lo han tenido, yo no lo tuve, la gente o los que intentamos no lo tuvimos. Veo que hay un movimiento que se está haciendo muy importante entonces me parece que va por muy buen camino", agregó.

Por otro lado, reconoce que si bien siempre las intenciones y el apoyo que tienen es importante, los resultados al final mandan en las cuestiones deportivas.

"Obviamente después los resultados van a ser importantes como siempre sucede, pero creo que tiene una posibilidad muy cierta de llegar a F1 porque es un talento de los mejores que ha dado Argentina y sumado a eso tiene a alguien que lo apoya mucho", resaltó.

"Ojalá que sí se dé para él, en su momento yo estuve cerca de llegar a Minardi y al final no se dio, entonces si lo logra estaremos muy bien representados", concluye el argentino.