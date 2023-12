Ángel Armando Castellanos

Sábado 16 Diciembre 2023 09:53 - Actualizada: 12:01

Fernando Alonso reconoció que si hay algo que puede dejarlo exhausto son las triples carteleras de la Fórmula 1.

La temporada pasada estaba considerado que se disputaran 24 Grandes Premios, pero China se pasó para 2024 desde antes de que arrancara la temporada, y Emilia-Romagna, unos días antes de su celebración, por las inundaciones en el norte de Italia.

"Ha sido una temporada muy exigente con sólo 22 carreras, con dos cancelaciones", aseguró en declaraciones recogidas por Motorsport.

"El año que viene, con un calendario de 24 carreras, tendremos que ver cómo nos sentimos", agregó.

Admitió que juntar tres pruebas puede ser demasiado duro para él. Al final se trata de viajar y de cumplir con todos los compromisos que exige la F1.

"He visto que hay carreras triples. No sé por qué, pensé que Las Vegas estaba solo el año que viene... Son tres carreras juntas. Este tipo de cosas me agotarán la batería, no conducir", expuso.

Las triples carteleras

La temporada que viene habrá tres triples carteleras que arrancarán cuando se acerque la mitad del año.

La primera triple del 2024 llegará en verano. El 23 de junio se corre el Gran Premio de España, una semana después, el de Austria y a los siete días, el de Gran Bretaña.

La segunda sucederá en el otoño. El 20 de octubre en Austin, luego en México y finalmente en Brasil.

La temporada terminará con otra seguidilla de tres carreras. Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi cerrarán el 2024.