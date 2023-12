Lars Leeftink

Miércoles 13 Diciembre 2023 10:26

Mick Schumacher tuvo que intervenir y reemplazar a un George Russell enfermo durante las visitas a la fábrica de Mercedes al final de la temporada, y el equipo envió buenos deseos al británico enfermo.

Frederick Hackbarth, reveló para la publicación alemana AutoBild, que el piloto británico ha estado mal "durante semanas", persistiendo durante las últimas carreras de la temporada.

Esto aparentemente lo ha llevado a tomar un un muy necesario descanso de todos los compromisos actuales. En ausencia de Russell, uniéndose al jefe del equipo Toto Wolff y a Lewis Hamilton, le correspondió a Schumacher expresar su gratitud a los miembros del equipo de fábrica por la temporada pasada e infundirles motivación para la próxima.

En una publicación social que muestra el evento, Mercedes admitió que habían "extrañado" a Russell y lo instó a "mejorarse pronto".

Mick Schumacher sustituyó a un George Russell enfermo durante sus visitas a la fábrica de final de temporada

Mick Schumacher seguirá como piloto reserva en Mercedes en 2024

Schumacher luchando por un asiento en la F1

A pesar de la participación de Schumacher con Alpine en autos deportivos, continúa sirviendo como Piloto de prueba y reserva de las Flechas de Plata.

"Obviamente estoy emocionado de volver a competir en el Campeonato Mundial de Resistencia con Alpine", dijo Schumacher.

"Soy un corredor, siempre lo he sido y volveré a competir el año que viene porque eso es lo que me encanta hacer. No competir este año fue difícil y, por lo tanto, estoy muy feliz. volver a la pista y luchar.

"Créanme, todavía estoy trabajando duro para, con suerte, volver a la F1".

En casa con la familia ❤



Toto, Lewis y Mick visitaron Brackley y Brixworth durante la semana, reuniendo al equipo.



Te extrañamos George, recupérate pronto 🙏 pic.twitter.com/ZFLkdO04pI — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Equipo (@MercedesAMGF1) 9 de diciembre de 2023

El joven de 24 años reafirmó recientemente su compromiso con Mercedes, permaneciendo como el tercer piloto para la próxima temporada 2024.

"Aquí puedo seguir construyendo relaciones con el equipo", añadió. "Es agradable pasar tanto tiempo con todos y conocerlos, incluidas las personas que estuvieron aquí cuando mi padre estaba. Es un equipo muy especial y una conexión muy especial que tenemos", concluye.