Los 10 accidentes más grandes de la F1 en 2023

Sky Sports F1 ha compilado una lista de los que creen que son los accidentes más importantes de la temporada de Fórmula 1 tras su conclusión en Abu Dhabi.

Aunque no fue tan espectacular como en otros años, hubo una serie de colisiones contundentes de las que los conductores lograron escapar en su mayoría ilesos.

Solo hubo un equipo que logró escapar del top ten: Williams, ya que Logan Sargeant y Alex Albon limitaron los choques.

Ningún piloto apareció más de una vez en la lista, un testimonio de la concentración de la F1 pilotos arriba y abajo de la parrilla a lo largo de una temporada.

El canadiense se encontró en el puesto número uno gracias a su grave accidente en la clasificación del Gran Premio de Singapur que, como resultado, le obligó a abandonar la carrera.

El accidente del británico al final de la temporada en el Gran Premio de Las Vegas, donde salió disparado después de pasar por un bache con neumáticos duros y fríos, estuvo en segundo lugar.

Sparks flew as Lando Norris collided with the barriers in Vegas 💥😮#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/VlVKnxUM9v