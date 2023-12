Angel Armando Castellanos

Fernando Alonso reconoció que si se llega a sentir agotado no es por un tema emocional o de confianza, sino por el exceso de carreras.

A sus 42 años ha ofrecido un gran rendimiento en la úlltima temporada de la Fórmula 1, finalizando en el cuarto lugar, su posición más alta desde el 2013.

Sin embargo, constantemente se le cuestiona sobre el momento y las causas que harían que no compita más en la F1.

"Dije incluso antes de 2018, que el día que dejaría de correr no sería porque no me sintiera motivado para conducir", admitió en palabras recogidas por Racing365News.

Si eso sucediera sabe que no podría hacer nada para disimularlo. En ese instante aceptaría que todo terminó.

"Si me siento tan deprimido, creo que se notará y no estaré contento con mi desempeño, y entonces seré el primero en levantar la mano y decir: 'Está bien, este es el momento'.

"Pero no creo que llegue el momento de sentirme tan deprimido, porque tengo una confianza extrema en mi rendimiento", agregó.

Agotamiento

Lo que sí puede afectarlo de manera severa es la cantidad de carreras que hay.

"Puede ser que con el calendario, el calendario exigente y cosas así, algún día sienta que es el momento.

"Hay otras cosas en la vida, ha sido una temporada muy exigente con 'sólo' 22 carreras, con dos cancelaciones [en China e Imola], y el año que viene hay 24 carreras", señaló.

Las competencias sin fines de semana de descanso entre una y otra sí pueden liquidarlo.

"Tendremos que ver cómo se siente. En Las Vegas, vi que estaba en una triple cartelera [en 2024], y no sé por qué pensé que sería solo el año que viene, pero es con Qatar y luego Abu Dabi juntos.

"Descubrí que fueron tres carreras juntas, y son este tipo de cosas las que agotan mi batería, y no la conducción", sentenció.