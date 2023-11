Ángel Armando Castellanos

Un español pudo haber vivido su última carrera en la Fórmula 1. Se trata de Antonio Lobato, comentarista que lleva años narrando las carreras de esta categoría.

El motivo es simple: se termina su contrato con Movistar + y todo indica -empezando por él- que no lo va a renovar.

Lobato ha publicado un video en el que ha explicado que es su final en la cadena y sembrado dudas respecto a si también lo será en la F1.

¿Qué dijo?

"Nos vamos para la tele, a hacer la última carrera de mi decimoctava temporada en Fórmula 1", arranca en un video colgado en sus redes.

"He vivido otras despedidas, otros cambios de ciclo, y todos son muy especiales, muy emotivos, así que hoy va a ser un día cargado de sentimientos", agregó.

Por si se trata del final de su trayectoria narrando pruebas del Gran Circo, aprovechó para expresar su gratitud a quienes han estado junto a él.

"Antes de ir y decir adiós y despedirme de mucha gente que no sé si en el futuro seguiremos juntos o no, quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado en este largo camino, en la última era también.

"La última y ya veremos lo que viene en el futuro", sentenció.