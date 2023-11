Checo Pérez se llevó ayer el tercer lugar del Gran Premio de Las Vegas, pero lo más importante de todo es que se llevó de manera oficial el subcampeonato de pilotos de la temporada 2023 en la Fórmula 1.

Después de haber cerrado su actuación en el circuito urbano norteamericano, Pérez hizo una publicación en sus redes sociales donde externa toda la montaña rusa en la que se convirtió esta temporada para él, pero que afortunadamente le ha permitido ser parte de una histórica temporada para Red Bull en la F1.

El comunicado del mexicano dice lo siguiente:

"¡Qué gran remontada! Estuvimos cerca de ganar, pero teníamos mucho downforce que nos restaba velocidad en las rectas. Muy buen trabajo de Max y de Charles. Estoy muy contento de haber asegurado el subcampeonato después de una temporada tan dura.

Es un resultado histórico para el equipo, el primer 1-2 en su historia. Muy merecido por todo el esfuerzo de todos en la pista y en Milton Keynes.

A los fans y a mi familia, gracias por todo su apoyo. #NeverGiveUP"

What a great comeback! We were close to winning, but we had too much downforce which reduced our top speed. Great job by Max and Charles. I'm very happy to have secured the runner-up spot after such a tough season.



This is a historic result for the team, the first 1-2 finish in… pic.twitter.com/Ze8IIaNBeK