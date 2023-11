Sergio Pérez será uno de los pocos pilotos que tendrá disponible más de un juego nuevo de neumáticos blandos disponibles.

El mexicano quedó eliminado en la Q2 de la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas luego de que la estrategia utilizada por el equipo no resultara efectiva.

Con cuatro minutos restantes en la ronda, Red Bull decidió ingresar a los pits a Checo y ya no volvió a salir a intentar mejorar sus tiempos. Gracias a que la pista mejoró sus condiciones, otros corredores superaron y dejaron fuera al número 11.

Esto fue muy criticado por el piloto, medios de comunicación, periodistas y expertos; no obstante, se espera que Pérez pueda remontar en carrera.

En la previa al arranque del Gran Premio en las calles de Nevada, Pirelli dio a conocer el número de juegos de neumáticos que le quedan restantes a cada piloto.

Cabe destacar que solamente Checo, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Lando Norris, Oscar Piastri, Guanyu Zhou y Yuki Tsunoda tienen dos o más juegos de neumáticos blandos.

Un tema importante, ya que Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Logan Sargeant y Alexander Albon NO TENDRÁN NINGÚN JUEGO de neumáticos blandos nuevos.

Esto puede ser un factor clave para la decisión de la estrategia propuesta para la carrera. A continuación puedes ver el resto de compuestos disponibles del resto de corredores.

Neumáticos disponibles y posibles estrategias. Entre 1 y 2 paradas. El graining será clave.



Tyres availables and strategies. Between 1 and 2 stops

Graining will be a key factor. #f1 #LasVegasGP pic.twitter.com/PZ7HSQekJ5