Lars Leeftink

Viernes 17 Noviembre 2023 08:19

Max Verstappen avisó que la pista del Gran Premio de Las Vegas no es la mejor en la que ha competido.

El piloto de Red Bull se centró en el asfalto estadounidense, haciendo énfasis en el poco agarre que tenía.

En conversación con Sky Sports, Verstappen dijo que las condiciones en el circuito no eran demasiado favorables durante los segundos entrenamientos libres.

"Estaba resbaladizo. Por supuesto, no condujimos mucho en los primeros entrenamientos libres, por lo que tomó un tiempo antes de que la pista estuviera bien engomada.

"Al final de la sesión fue un poco mejor. Logramos Completar todo el trabajo del programa, y creo que eso fue lo más importante para hoy, o en la noche, mejor dicho", aseguró tras la FP2.

Verstappen sobre Las Vegas

Max acabó sexto en la segunda sesión de entrenamientos libres, a 918 milésimas de Charles Leclerc. Admitió que no la de Las Vegas no es su pista favorita.

"No. He pilotado en mejores circuitos. Lo he dicho antes y no he descubierto nada nuevo al respecto. Sólo tenemos que afrontarlo", expuso.

Neumáticos

En lo que respecta a Verstappen, será difícil elegir para el domingo el neumático adecuado para empezar y correr.

"Creo que los neumáticos blandos, por supuesto, fueron buenos a una vuelta, pero a la larga fue un poco más difícil. Parecía que los neumáticos blandos eran un poco más difíciles, así que rápidamente cambiamos a los medios.

"Parecía que incluso los medios no fueron tan buenos en la simulación de carrera, por lo que todavía hay algunas cosas que debemos analizar más de cerca, para ver cómo podemos mejorar la degradación de los neumáticos", añadió.