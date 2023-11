Aloisio Hernández

Bruno Famin, director técnico interino de Alpine, dejó ver su preocupación por los daños en el auto de Esteban Ocon tras los FP1 del Gran Premio de Las Vegas.

Cuando el reloj marcaba más de 50 minutos restantes del primer entrenamiento libre en Nevada, Carlos Sainz tuvo que detener su auto a un costado la pista debido a un problema en el motor.

Minutos después se informó que los daños en el auto del español se debieron a la tapa de una alcantarilla. Esta se habría desprendido e incrustado en el SF-23 de Carlos.

Esto provocó la salida de una bandera roja y posteriormente, la suspensión de la primera práctica del fin de semana.

No obstante, el 55 no fue el único monoplaza con daños. Esteban Ocon y Guanyu Zhou fueron otros de los autos con problemas por las condiciones del circuito.

Preocupación

Entrevistado por SkySports, el jefe de equipo respondió si podrán estar presentes en la próxima sesión: "No es totalmente imposible. No debería estar listo, pero no lo sé.

"Si la FP2 es un poco más larga, si es una hora y media que he oído que podría ser posible, tenemos la posibilidad de estar de vuelta en la pista antes del final de la FP2", afirmó.

Además, el equipo emitió un comunicado en sus redes sociales sobre los trabajos que se estaban realizando en el auto de su piloto: "Cambiaremos el chasis del Auto #31 debido al daño causado por una presunta tapa de drenaje en la pista".