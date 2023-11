Una alcantarilla provocó la primera bandera roja del fin de semana del Gran Premio de Las Vegas tras dañar el auto de Carlos Sainz, que se quedó parado en la recta principal.

El reloj no marcaba los primeros diez minutos de la primera sesión en Las Vegas, cuando ya hubo un auto con problemas importantes.

El Ferrari del español se detuvo en medio de la pista durante el inicio de las FP1 en el circuito callejero de Nevada. Se pudo apreciar en el volante del SF-23 que se trataba de un problema relacionado con el motor.

Ya que el auto quedó en un lugar potencialmente peligroso, la dirección de carrera decidió sacar la bandera roja y detener la actividad en la pista.

A continuación, puedes ver el momento en el que el auto rojo del madrileño se queda varado en la pista.

Minutos después del incidente, periodistas y gente en el circuito revelaron que el problema de Sainz se debió a que hizo contacto con algo en el asfalto.

Al final, la FIA terminó por suspender la sesión para "hacer reparaciones en el circuito". Su postura oficial fue: "Tras una inspección de la FIA, se descubrió que un marco de hormigón alrededor de una tapa de alcantarilla había fallado durante la FP1.

"La FIA está iniciando controles en todas las demás cubiertas del circuito. Cualquier cambio de programación se comunicará oportunamente.".

🏁 | FIA confirms the first practice session has been canceled due to a loose drain cover.



[📸 GettyImages]#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gb3QpTU4B8