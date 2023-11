Aloisio Hernández

Martes 14 Noviembre 2023 16:40 - Actualizada: 17:08

Sergio Pérez señaló que asegurar el subcampeonato del mundo en el Gran Premio de Las Vegas sería el "mejor resultado de su carrera".

El mexicano ha tenido un año muy complicado, con bajones de rendimiento muy marcados a lo largo de la temporada.

Sin embargo, las dos victorias conseguidas al inicio del año y los podios obtenidos, han llevado a Checo hasta la P2.

Checo tiene 26 puntos sobre Lewis Hamilton por la P2

Conseguir el subcampeonato del mundo para Sergio sería algo histórico, ya que Red Bull Racing jamás ha resultado con sus dos corredores en las primeras dos posiciones en el Mundial.

Objetivo

En entrevista con FoxSports, el nacido en Jalisco respondió sobre lo que significaría obtener el subcampeonato del mundo: “Sería algo único, para mí sería el mejor resultado de mi carrera.

"Después de una temporada tan dura, tan difícil en muchos momentos, poder rescatar un buen resultado en el campeonato y que sea la primera vez de mi equipo, de Red Bull, que consigamos el 1-2 en el campeonato.

"Es un circuito que no conocemos, no conocemos el asfalto, no conocemos tampoco las temperaturas que vayamos a tener, vamos a correr de madrugada, entonces va a hacer frío, y sí, sin duda, va a ser algo sumamente interesante porque nunca hemos estado en este circuito antes.

“Estuve en el simulador, hice mi preparación, es un circuito que se parece mucho a Bakú y a Miami, yo diría que es una mezcla de esas dos pistas. Va a ser muy importante la carga aerodinámica que usemos, pero sobre todo no deja de ser un circuito callejero, ¿no? Entonces será bueno”, comentó.