Remy Ramjiawan

Sábado 11 Noviembre 2023 12:24

George Russell comenzará su tercer año en Mercedes en 2024 y espera que el equipo rinda al comienzo de la próxima temporada.

El equipo de carreras de Brackley comenzó la temporada actual con el concepto zeropod, pero después cambió al W14 con pontones convencionales en Mónaco.

La escudería recuperó a James Allison a principios de este año como responsable del desarrollo del auto. Desde entonces ha habido cambios visibles, pero el equipo todavía no puede luchar por las victorias

Red Bull Racing sigue siendo el equipo a batir, pero los equipos clientes de Mercedes también suelen ser más rápidos que el equipo de fábrica. Aston Martin despegó al inicio de la temporada y McLaren también se encuentra en lo más alto de los resultados desde las actualizaciones

Mercedes está P2 en el Campeonato de Constructores

A la cima

Aunque el equipo está más cerca de Red Bull algunos fines de semana que otros, Russell confía en tener un mejor comienzo el próximo año: 'Pronto entraremos en el tercer año y estoy convencido de que no cometeremos los mismos errores.

"Confío en el progreso que hemos logrado este invierno, pero es un partido relativo y no sabemos lo que nos depararán nuestros rivales.

"El coche no estaba ni cerca de donde queríamos que estuviera la temporada pasada y sentimos que había que cambiar muchas cosas. Quizás tomamos algunas decisiones apresuradamente sin probarlas a fondo en el simulador, sin considerar las posibles consecuencias.

"El año pasado probamos muchas cosas diferentes y fueron más pruebas de cantidad que de calidad. Pero este año realmente marcamos la dirección que queremos tomar.

"Hemos probado exhaustivamente ese proceso para asegurarnos de que esta sea la dirección que estamos tomando. Estoy convencido de que, doce meses después, disponemos de dos años de conocimientos.

"Creo y espero que el año que viene no nos encontraremos con ninguna sorpresa. Esto no significa que tendremos el coche más rápido de la parrilla. Simplemente significa que no creo que tropecemos en el primer obstáculo", dijo George.