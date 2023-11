Aloisio Hernández

Viernes 10 Noviembre 2023 10:09

Sergio Pérez confesó que fue muy criticado tras su choque en la curva 1 del Gran Premio de México.

El mexicano llegó con muchas expectativas a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez por el ritmo mostrado en el pasado Gran Premio de los Estados Unidos.

Sin embargo, Checo tuvo un contacto en la primera curva con Charles Leclerc y se vio obligado a abandonar la carrera en su país por los daños en el auto. Esto le generó una nueva ola de críticas y señalamientos; no obstante, el nacido en Jalisco dejó claro que solamente tenía en mente luchar por la victoria.

Checo tiene cinco victorias con Red Bull Racing

Aceptación

En entrevista con Juan Fossarolli para ESPN, el número 11 compartió más de sus sentimientos con lo sucedido en el Gran Premio de la Ciudad de México: "Quizá le hubiera dado un poco más de espacio a Charles, Charles también tomo un riesgo muy grande, quizá le hubiera dado un poco más de espacio.

"Quizá Charles también tenía un poco de espacio en la parte derecha. Tener la oportunidad de liderar el Gran Premio de casa, lo tienes que hacer.

"Mucha gente me criticó, que me tenía que olvidar de la pasión, pero la gente no entiende lo que es estar en este trabajo, si no lo vives con pasión, no puedes estar en la Fórmula 1 en ninguna posición.

"Si no tienes esa pasión, creo que el día que no la tenga, prefiero hacer otra cosa", declaró.