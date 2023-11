Fernando Alonso ha sido halagado de forma original por Damon Hill, quien quedó impresionado por su trabajo en el Gran Premio de Brasil.

El español tuvo una lucha dura con Sergio Checo Pérez por el tercer lugar, que finalmente ganó.

Eso impresionó al británico, quien considera que el Fernando todavía puede ofrecer mucho al Gran Circo.

En las últimas semanas se mencionó -y se desmintió- un posible cambio a Red Bull en vez de Pérez, quien pasaría a Aston Martin. Hill se concentra en su capacidad.

"Si alguien quiere fichar a un gran talento prometedor, en ascenso y con mucho futuro, aquí hay un tipo llamado Fernando Alonso que ha pilotado como un viejo maestro en Brasil", tuiteó.

En Brasil Fernando llegó a ocho podios en esta temporada de Fórmula 1. Es junto a Sergio el que más ha sumado, sólo detrás de Max Verstappen (19).

Está a uno de su último gran registro en la F1 que data de 2013, cuando sumó nueve con Ferrari.

Well if any one wants to sign up a great up and coming driver I think has a great future, there was this guy called @alo_oficial who drove like an old master today 👏🏻 #f1