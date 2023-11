Brian Van Hinthum

Lunes 6 Noviembre 2023 11:38

Después del Gran Premio de São Paulo, los pilotos finalmente pueden descansar después de un intenso triplete. Tras un fin de semana libre, la vista se centra en el Gran Premio de Las Vegas, la primera edición de la flamante carrera. Max Verstappen aún no está del todo preparado para el próximo Gran Premio.

La vigésima carrera de la temporada ha terminado y sin duda fue un fin de semana maravilloso para Verstappen en Brasil. Ya fue el más rápido en la clasificación del viernes.

Su sábado no empezó de forma óptima con su segundo puesto en el Sprint Shootout, aunque sí puso orden durante la propia carrera al sprint al llevarse la victoria con bastante facilidad.

El domingo en Interlagos partió desde la pole, tuvo que repeler brevemente un ataque de Norris, lo hizo con éxito y cruzó la línea primero.

Aún queda mucho trabajo por hacer

Un fin de semana ideal para el tres veces campeón del mundo. Él y los demás pilotos tendrán ahora una semana de descanso, tras la cual se dirigirán a Las Vegas para la primera edición de esa carrera.

Posterior a Interlagos, Verstappen mira hacia el próximo Gran Premio. Admite que su preparación aún no ha sido óptima: "Aún queda mucho por hacer. Todavía tengo que sentarme en el simulador. Sinceramente, todavía no conozco la pista en absoluto", dice abierta y honestamente. .

Golpea mucho la pared

Verstappen ya ha afrontado la carrera en el juego F1 23, pero ahí fue donde tuvieron lugar sus primeros kilómetros virtuales en el circuito no todo según lo planeado: "La última vez que lo probé en un juego de F1, choqué con más paredes de las que conduje en línea recta", se ríe el Limburger.

"¡Esperemos que no sea el caso cuando conduzca allí! En cualquier caso, será muy diferente, con temperaturas muy bajas allí por la noche. Un circuito urbano y no tenemos experiencia allí. No sabemos nada todavía, todo es nuevo, quizás esto depare algunas sorpresas", concluye.