Cal Gaunt

Miércoles 1 Noviembre 2023 06:15

Craig Slater, periodista de Sky Fórmula 1, dijo que no es posible que Sergio Pérez sea intercambiado por Fernando Alonso en Red Bull Racing.

El español está cada vez más vinculado con un traspaso para a unirse a Max Verstappen en el equipo ganador del campeonato de constructores, debido a las incertidumbres sobre el futuro de Pérez.

Checo se estrelló en el Gran Premio de México de su casa el domingo y ahora tiene solamente una ventaja de 20 puntos sobre Lewis Hamilton en la clasificación de pilotos a medida que se acercan las tres últimas carreras de la temporada.

Considerando que el contrato de Pérez expirará en a finales de la temporada 2024 y su futuro inmediato está en el aire, han surgido especulaciones sobre un posible cambio de Alonso, que actualmente corre para Aston Martin.

Según se informa, también ha habido discusiones sobre el posible regreso de Daniel Ricciardo, quien actualmente compite para AlphaTauri y logró un séptimo puesto en México.

El futuro de Sergio Pérez en Red Bull ha sido motivo de especulación en las últimas semanas

Veredicto

Sin embargo, Slater ha dicho que la idea de que Alonso se mude a Red Bull no es una opción viable: "¿Podemos deshacernos del elefante en la habitación: Fernando Alonso potencialmente irá a Red Bull el próximo año para acompañar a Max Verstappen?" Slater dijo al Podcast de Sky Sports F1.

"Tengo entendido que eso no es posible, eso no va a suceder. Por mucho que admiren a Alonso en Red Bull y lo que puede hacer, él no está por encima de Ricciardo en lo que respecta a lo que entiendo como una opción para pilotar en ese equipo el año que viene.

"Esto no viene oficialmente del equipo ni nada por el estilo, ha estado en Internet, pero no va a suceder tal como lo entiendo.

"Por lo que puedo deducir, algunas personas de alto nivel y en buena posición me han dicho que tal vez la gerencia de Alonso ha estado haciendo su debida diligencia nuevamente y evaluando si hay otras opciones potencialmente mejores para él el próximo año.

"Tal vez eso se haya inflado diciendo que él ocupará el asiento de Pérez en lugar de Ricciardo. Pero sé de buena tinta que eso no va a suceder", afirmó.