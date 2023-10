Ángel Armando Castellanos

Lunes 23 Octubre 2023 07:32

Carlos Sainz reconoció su incredulidad al ir mucho más rápido que Lando Norris en el Gran Premio de Estados Unidos.

El británico -y en general McLaren- ha sido la revelación en esta segunda parte de la temporada. Suele ser el rival a vencer en la batalla por 'el mejor del resto' en cada carrera y el español lo sabe.

Después de sus sensaciones del viernes y el sábado, Sainz no se sentía capaz de superar el ritmo del McLaren y en la carrera del domingo lo logró.

Valoró lo vivido en el GP y se siente conforme con lo logrado. Ahora sigue competir y tratar de conseguir algo importante en México.

"Ha habido un par de vueltas que le he quitado un segundo a Lando, que me lo llegas a decir ayer y de verdad que no me lo creo. Me he sentido cómodo y él ha debido sufrir al final. No ha sido suficiente, pero yo estoy contento", expresó a DAZN.

Gran ritmo

Después de la competencia Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron descalificados, lo que provocó que Sainz subiera al podio. Él reconoció el trabajo del equipo.

"Hemos tenido un gran ritmo, yo creo que hemos sacado todo el provecho posible a este fin de semana", destacó.