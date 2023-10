Max Verstappen ganó el Gran Premio de Estados Unidos en una competencia donde supo ir de menos a más. Carlos Sainz acabó cuarto, por delante de Sergio Checo Pérez. Fernando Alonso abandonó.

El neerlandés inició sexto tardó media carrera (28 vueltas) en rebasar a Lando Norris (líder desde el inicio tras superar a Charles Leclerc) para colocarse en la cima de la competencia.

Es su decimoquinto triunfo de una temporada que ha dominado a placer, como quedó de manifiesto en el Circuito de las Américas.

LAP 28/56



