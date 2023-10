Fernando Alonso mandó un mensaje motivador a Aston Martin para buscar cerrar de la mejor manera su sorpresiva temporada 2023.

La escudería británica fichó al bicampeón español y generaron muchas dudas por el pobre rendimiento que habían tenido en años anteriores.

Relacionado: Sargeant: Cuando Alonso y Hamilton se unieron a la F1 tenían muchos días de prueba

Sin embargo, dieron el golpe sobre la mesa y se llevaron cuatro de los primeros cinco podios de 2023. Además, se volvieron el equipo más cercano a Red Bull Racing.

Aunque su ritmo ha caído en las últimas semanas, lo hecho en esta campaña seguramente les dará el impulso necesario para tener una mayor consistencia.

Aunque se antoja que Aston y Alonso podrían perder la P4 en el Campeonato de Pilotos y Constructores, el español sigue muy concentrado en cerrar de la mejor forma.

"Todo listo para las próximas tres semanas de carreras. ¡Todo el equipo unido para dar el empujón final a una temporada increíble para nosotros! ¡Vamos equipo!", escribió.

All set for the upcoming three weeks of racing . The entire team united for the final push of an incredible season for us! Let's go, team! @AstonMartinF1 #f1 #astonmartin pic.twitter.com/8uzANwH2Ic