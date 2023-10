Dan Davis

Domingo 15 Octubre 2023 13:19

Sebastian Vettel ha restado importancia a los rumores de que podría regresar a la Fórmula 1, insistiendo en que no se retiró del deporte simplemente para cambiar de opinión un año después.

El cuatro veces campeón del mundo puso fin a su ilustre carrera a finales de 2022 después de dejar Aston Martin, pero no ha descartado su vuelta.

Ha hecho varias apariciones en el paddock este año, y eso ha generado especulaciones de que podría tratar de competir otra vez.

Vettel, ganador de 53 Grandes Premios, se ha mostrado reacio a cerrar la puerta a la F1, pero avisa que por ahora no es su prioridad.

Sebastian Vettel ha hecho varias apariciones en el paddock este año

Sí, pero...

"Nunca se puede descartar completamente algo así, pero en cierto punto simplemente termina", expresó a Formule1.nl.

Explica, sin embargo, que no se retiró sólo para arrepentirse al poco tiempo. Ahora hay cosas más importantes en su vida que el deporte motor.

"Mi edad no es el problema y fue completamente mi elección trazar la línea. Pero no tracé esa línea para levantarla de nuevo un año después. Me considero afortunado de poder ahora pasar tiempo con mi familia y mis hijos. Esa es mi prioridad ahora mismo.

"En los últimos años he podido descubrir un mundo más grande. Por eso, la Fórmula 1, por muy grande que sea, se está volviendo más pequeña en comparación", aseguró.

Desde que se retiró, Vettel ha competido en la Carrera de Campeones, ha sido invitado al Festival de Velocidad de Goodwood y ha participado en una Demostración de Red Bull.

Vettel corrió para BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull y Ferrari antes de unirse a Aston Martin, donde pasó dos años antes de alejarse de la F1.