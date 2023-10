Ángel Armando Castellanos

Fernando Alonso es el ejemplo de George Russell en la Fórmula 1, pero no por algo que haya hecho, sino por lo que le hubiera gustado hacer antes.

El británico habló sobre sus emociones en el podcast Beyond The Grid y recordó una charla que tuvo el español en la que admitió que lo único que modificaría de su pasado sería el placer con el que vivió su juventud.

Hoy George no lo pasa demasiado bien. Después de una primera temporada sorprendente en Mercedes, ahora está a 62 puntos de Lewis Hamilton.

"Creo que habrá un pequeño cambio en términos de mi actitud mental, cómo trabajo con mis ingenieros, las cosas en las que me concentro con la configuración del auto, las cosas en las que no me concentro en esa área, y probablemente solo estoy intentando disfrutar la vida un poco más”, expresó.

Ahí es donde sale la memoria del veterano de 42 años. Alguna vez admitió que quisiera haber sido más feliz en sus veintes. Russell no quiere lamentarse por algo así cuando sea un veterano.

“Escuché un podcast de Fernando donde decía que si pudiera cambiar algo en su carrera, desearía haber disfrutado más los momentos cuando era más joven.

“Creo que esto me resuena porque estoy viviendo un sueño pero al mismo tiempo estás muy comprometido. Siento que soy un verdadero profesional. Miro todos los detalles posibles”, aseguró.

Pasarlo bien

George insistió en que se está esforzando al máximo, pero todo vale más si hay gusto de por medio.

“Lo doy todo, pero a veces te olvidas de disfrutar y no gozas os momentos con la gente que te rodea, disfrutas los lugares a los que vas, ríes, no es ese tipo 120% serio que se enfoca en cada detalle.

“Esto no significa que ahora sea menos profesional, pero simplemente trato de disfrutar un poco más de la vida, de mi entorno, de la gente de casa, de la situación en la que vivo. Simplemente estoy en un ambiente más agradable. Estoy aprendiendo cosas nuevas que nunca antes soñé que haría, así que en general estoy en un buen lugar”, sentenció.