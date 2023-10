Aloisio Hernández

Viernes 6 Octubre 2023 14:08

Carlos Sainz señaló que no le sorprendió el haber quedado fuera de la Q3 en la clasificación para el Gran Premio de Qatar.

El español arrancará desde la decimotercera posición la carrera en el circuito de Losail; sin embargo, esto fue un sorpresa por los recientes resultados del número 55.

Recordar que Carlos viene de hacerse con la pole en el Gran Premio de Italia y del Gran Premio de Singapur. Además, de llevarse la victoria en Marina Bay.

Sainz también fue puesto bajo investigación por una maniobra contra Verstappen

La Fórmula 1 no corría en Qatar desde la pasada temporada 2021, año en el que corrieron ahí por primera vez. Esto generó una serie de complicaciones y problemas nuevos para los pilotos y los equipos.

Resultado esperado

Hablando con la prensa tras las sesiones de clasificación, Carlos declaró: "Tuvimos problemas con el balance, estaba muy muy suelto, cuando en la FP1 había podido trabajar en los neumáticos y tener un agarre decente en esta nueva superficie.

"Cuando la temperatura bajó en la tarde, no pude encontrar el agarre y tuve muchos problemas, por lo que no me sorprendió haber quedado fuera de Q3", comentó.