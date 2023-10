Sergio Checo Pérez y Carlos Sainz se quedaron fuera en la Q2 del Gran Premio de Qatar.

A los dos se les borró el tiempo de su última vuelta y eso los condenó. El mexicano acabó decimotercero y el español, deciumosegundo.

También quedaron fuera, Yuki Tsunoda, Alex Albon y Nico Hulkenberg.

Sergio se quedó a 165 milésimas de Valtteri Bottas, el primer clasificado a la tercera sesión. Se alcanzó a salir de los límites de pista en la Curva 5 y eso lo condenó.

Por su parte, a Carlos le faltaron 31 para alcanzar al finlandés.

Todavía con la sesión finalizada, los dos estaban en su coche esperando que un castigo a otro piloto les permitiera correr la siguiente prueba.

El mexicano arrancó séptimo a 704 milésimas de Verstappen, que ya era el más rápido.

Los registros de los McLaren (Norris, primero y Oscar Piastri, segundo) lo bajaban hasta el noveno lugar. Tenía que mejorar.

El mexicano se ponía noveno tras su siguiente vuelta, y luego bajaba al décimo. Estaba en muy alto riesgo de quedar fuera y luego al decimotercero porque le habían sacado ese último registro.

Fernando clasificó noveno, a 860 milésimas de Lewis Hamilton, el más veloz.

Inició en el sexto lugar, pero a 21.329 segundos de Pierre Gasly, el más veloz.

El español caía al noveno faltando unos segundos para que acabara la competencia.

Comenzó a tope, a sólo 53 milésimas de Lando Norris, el más veloz en el inicio.

Con siete minutos en la cuenta regresiva era decimoprimero y primer eliminado, a 91 milésimas de la salvación marcada por Alex Albon.

Al final Max Verstappen le reclamó que no podía rebasarlo. El neerlandés estaba molesto con él.

Se ponía noveno y parecía salvarse, pero rápidamente caía al décimo y luego al decimoprimero.

