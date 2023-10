Aloisio Hernández

Miércoles 4 Octubre 2023 09:38

Sergio Pérez dijo que "no cualquiera" puede estar en la pelea por el Campeonato del Mundo, mismo con el que afirmó seguir soñando.

El corredor mexicano comenzó la empeorada 2023 con mucha fuerza, ganando dos de las primeras cuatro carreras de la campaña al superar al bicampeón Max Verstappen.

Esto puso al nacido en Jalisco en la pelea por el título contra su compañero de equipo; sin embargo, una mala racha en clasificación afectó su confianza y perjudicó sus resultados.

Ese mal momento lo dejó completamente fuera de la pelea con el corredor neerlandés y también creó un entorno de dudas y cuestionamientos sobre su continuidad en el asiento de Red Bull.

Checo ganó los Grandes Premios de Arabia Saudita y Azerbaiyán

Privilegio

Durante su aparición en el segmento 'True Driver' de DAZN, titulado 'Checo Pérez: El último superviviente', el piloto número 11 habló del momento que vive y de sus objetivos en el futuro próximo.

"Han existido momentos difíciles. No es fácil estar en todo este ambiente, bajo toda esta presión, y como compañero de equipo de Max, no es fácil.

"Cada año vas aprendiendo, por eso nos gusta tanto este deporte, estás aprendiendo todo el tiempo, y creo que lo más importante es que no dejas de aprender.

"Hay errores que has cometido y que continúas haciendo y hay que aprender de ellos. Sueño con ser campeón del mundo. Para fracasar hay que serlo. No todos pueden fracasar, porque no todos están en la lucha", añadió.