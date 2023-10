Ángel Armando Castellanos

Martes 3 Octubre 2023 11:36

Sergio Checo Pérez ha sido minimizado por Pedro de la Rosa, quien cree que el segundo lugar que aspira a lograr en esta temporada no tiene el menor valor.

El equipo ya aseguró el primer lugar de Constructores y Max Verstappen está a tres puntos de hacerlo con el individual. El español, ex piloto y ahora embajador de Aston Martin y analista, avisa que lo del mexicano no tendría que interesar y menos provocar el apoyo del neerlandés.

"La pregunta realmente es una vez que Red Bull ya se ha coronado campeón del mundo en el Campeonato de Constructores y en el Campeonato de Pilotos en pocos días, ¿hay realmente una necesidad?"

"¿O qué significa acabar segundo para Checo? ¿Significa mucho? Quiero decir, porque si significa mucho, entonces entendería que tal vez Max ayude. Pero tiene que significar algo especial para el equipo y para Checo terminar segundo", aseguró en el podcast F1 Nation.

Él no ve algo destacado en ser subcampeón del mundo, aunque RB nunca ha hecho el 1-2 en esta clasificación y Sergio tampoco ha terminado tan alto al final de una temporada.

"Personalmente creo que terminar segundo no significa nada en absoluto. Sigues acabando por detrás de tu compañero de equipo, el equipo ya ha conseguido el Campeonato de Constructores, así que yo no le daría demasiada importancia a ser segundo", insistió.

Utilidad

Respecto a que Max le dé una mano -como no pasó en 2022- piensa que si es útil para el holandés, entonces debe hacerlo, pero si no, no tiene sentido.

"Depende mucho de si ayudar a tu compañero de equipo significa que vas a seguir ganando, está bien.

"Pero si vas a regalar victorias sólo por ayudar a tu compañero, no es bueno para el equipo. No es bueno para Max. No es bueno para nadie", sentenció.