Ángel Armando Castellanos

Lunes 2 Octubre 2023 08:04

Carlos Sainz reconoció que por ahora no tiene tiempo de charlar con Ferrari sobre su renovación y que todo eso será tema de conversación en unos meses.

Piensa que lo está haciendo de gran forma en esta temporada y que eso va a facilitar que las pláticas lleguen a donde él quiere.

"Mi futuro se decidirá en invierno pero todos saben mi prioridad. Si estás en un buen momento de tu carrera es más fácil negociar, pero no veo que las perspectivas hayan cambiado entre nosotros por las últimas carreras, sabemos nuestro potencial mutuo", aseguró en el evento de un patrocinador.

Insistió en que ahora no es el momento porque la agenda del día a día consume todo, pensando en que en cada carrera todo salga bien.

"No hay tiempo para hacerlo, no es falta de ganas, estamos todo el día viajando y la prioridad es acabar la temporada lo mejor posible, luego hay cuatro meses por delante", apuntó.

"Valorado"

Siente que el trato del equipo hacia él ha sido espectacular, especialmente porque -a pesar de los rumores- no hay jerarquías entre él y Charles Leclerc. Eso lo tiene contento.

"Muy valorado, no ha habido favoritos en Ferrari ni este año ni el pasado, entre Leclerc y yo hay buena relación. No estamos peleando por ser primero o segundo del equipo, la prioridad es Ferrari y lo otro no está en nuestro contratos.

"No hay uno o dos, es un invento de la prensa o la afición, este año la estrategia es la que es, no hay mucho margen de variación y siempre habrá carreras en la que estés tú delante y te ayuden o detrás y debas ayudar pero por mucho que se intente buscar, Leclerc y yo trabajamos perfecto juntos, luchamos sin problemas como se vio en Monza y eso es lo bonito de Ferrari, una ventaja que se intenta ver al revés", sentenció.