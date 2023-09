Angel Armando Castellanos

Lunes 25 Septiembre 2023 10:14 - Actualizada: 10:16

Un chiste de mal gusto sobre Michael Schumacher ha provocado problemas a Antonio Lobato. El periodista español ya tuvo que disculparse.

Lobato está bajo duras críticas después de que hizo una broma bastante inapropiada sobre Schumacher después del Gran Premio de Japón.

Schumi es visto por muchos como uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 de todos los tiempos. Fue el primero en ganar siete títulos mundiales.

Sin embargo, el alemán resultó gravemente herido en un accidente de esquí, un año después de que finalmente se retirara como piloto de F1. Estuvo en coma durante meses y nunca más se le volvió a ver en público. No está exactamente claro cómo se encuentra, aunque su hijo Mick ha declarado que no es posible hablar con su padre.

Lobato, uno de los rostros habituales en las retransmisiones de la Fórmula 1 española desde hace años, se mostró poco sensible ante la situación de salud del alemán.

"Que tiemble Adrián Newey que viene Antonio Lobato", expresó Toni Cuquerella, ingeniero y comentarista, en la transmisión de DAZN y Lobato respondió: "Que tiemble Michael, bueno Michael no, que no puede temblar".

Disculpa

Hace unos minutos, el español ha reconocido su grave equivocación. Admitió que "fue un error de pura torpeza, de incapacidad de expresarte con corrección".

"No me arrepentí de nombrarle, pero en el momento de hacerlo, que era simplemente por buscar un referente de brillo histórico y de leyenda sí que pensé 'tenía haber dicho Lewis Hamilton y no Michael Schumacher, que bastante situación complicada tiene él y su familia y no tengo por qué meterle en este tono de broma en el que estamos' y quise corregir y en ese momento me salió una frase.

"No quise hacer una chanza, no quise hacer una broma, no quise reírme de Michael Schumacher", explicó en un video en su Twitter.

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) September 25, 2023