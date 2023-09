Andrea Stella, jefe de equipo de McLaren Racing, dijo que revisarán con la FIA el tema de la superlicencia de Patricio O'Ward para poder ficharlo como piloto de reserva.

El mexicano viene de finalizar cuarto en el pasado campeonato de la IndyCar, resultado que, junto a los de las temporadas anteriores, en teoría le alcanza para emitir su solicitud de la superlicencia.

Además, este sábado se confirmó que Pato estará nuevamente en la FP1 del Gran Premio de Abu Dhabi. Esto como parte de una de las dos sesiones de entrenamientos libres con jóvenes pilotos que la escudería debe cumplir cada año.

