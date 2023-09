Patricio O'Ward hará el primer entrenamiento libre de McLaren en el Gran Premio de Abu Dhabi.

El corredor mexicano cumplirá así su segunda práctica en la Fórmula 1, luego de haberlo hecho el año pasado en la misma pista.

O'Ward viene de finalizar cuarto en la temporada 2023 de la IndyCar. Además, consiguió los puntos suficientes para obtener su superlicencia.

Recordar que el piloto regiomontano es parte del programa de jóvenes que tiene la escudería de Woking, donde ya ha tenido algunos test con monoplazas de F1 de años anteriores.

Con motivo de cumplir una de sus dos sesiones de entrenamiento para corredores jóvenes, McLaren le volverá a dar la confianza a Patricio.

El anuncio fue compartido mediante una publicación en sus redes sociales: "¡Pato O'Ward volverá a subirse a nuestro coche de F1 en Abu Dhabi!

"Después de otra exitosa temporada con ArrowMcLaren, Pato volverá a participar en el FP1 del AbuDhabiGP", informaron.

