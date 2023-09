Aloisio Hernández

Viernes 15 Septiembre 2023 07:49

Christian Horner, jefe de equipo, reveló por qué Red Bull Racing no se pronunció acerca de los comentarios racistas de Helmut Marko contra Sergio Pérez.

La polémica en torno al asesor surgió después de que hiciera una serie de comentarios con Checo durante una transmisión en ServusTV: "Sufre de fluctuaciones porque es sudamericano, por lo que no está tan concentrado mentalmente como lo estaban Max o Sebastian", dijo Marko en esa transmisión.

Relacionado: Checo: Helmut se disculpó; no me sentí ofendido por sus comentarios

El comentario causó mucho enojo y sorpresa en internet, pues la gente decía que era una reacción 'racista' y México ni siquiera está en Sudamérica.

No es la primera vez que el asesor se ha lanzado contra el mexicano

Disculpas

Horner ahora ha respondido a Sky Sports sobre todo el asunto: "Esas declaraciones no fueron buenas. Helmut se dio cuenta rápidamente y pidió disculpas tanto públicamente como a Sergio.

"En la vida siempre se sigue aprendiendo, incluso cuando se tienen ochenta años. Hay que aprender lecciones. Checo es un miembro muy popular e importante dentro de nuestra organización. Realmente empujé para ficharlo como piloto para 2021", dice el jefe del equipo británico.

Luego explicó por qué Red Bull no actuó con un comunicado o cualquier otra medida: "Él no es un empleado de Red Bull Racing. Por eso no hemos publicado una declaración. Él es parte del Grupo Red Bull y ese grupo ha publicado una disculpa a través del canal ServusTV.

"Él es un consultor de ese grupo, así que no es una pregunta que yo deba responder. Hemos hablado de ello, por supuesto. Sé que se arrepiente de sus palabras. Ha pedido perdón y, como dije, todavía tiene ochenta años. No es demasiado tarde para aprender", comentó.