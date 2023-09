Aloisio Hernández

Jueves 14 Septiembre 2023 07:57 - Actualizada: 07:59

Sergio Pérez dijo que no se sintió ofendido por los comentarios racistas de Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, y aseguró que el austriaco se disculpó con él.

Marko dijo en un programa de televisión que Checo "no estaba tan enfocado porque es sudamericano", comentarios que levantaron una serie de señalamientos sobre el asesor.

Primero, porque el corredor número 11 es de México y el país se encuentra en Norteamérica. Pero más importante, por sugerir que la nacionalidad afecta el rendimiento del corredor en la pista.

Lamentablemente, no es la primera vez que Helmut Marko realiza comentarios desafortunados

Al final, Helmut se disculpó mediante un comunicado oficial publicado por la cadena de televisión donde se emitió el programa en el que se presentaron los comentarios.

Postura

Hablando en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Singapur, Checo Pérez se pronunció al respecto de la polémica por los comentarios del asesor de Red Bull Racing: “Tuve una conversación individual con él. Se disculpó. Eso fue lo más importante para mí. Ahora dejamos eso atrás.

"Conociendo a Helmut como digo, tengo una relación personal con él. Sé que no lo dice de esa manera. Y yo personalmente no me ofendí en absoluto.

“Todo lo que él o yo decimos en los medios es diferente de lo que discutimos en persona. Tenemos una buena relación", aseguró.