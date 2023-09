Aloisio Hernández

Jueves 14 Septiembre 2023 07:42

Marc Márquez, leyenda del motociclismo español, dijo que Fernando Alonso tiene un "talento inhumano".

El asturiano tiene varios años inspirando a las jóvenes generaciones con sus títulos en 2005 y 2006, mismos que crearon una base de deportistas y figuras del deporte que ven en él un ídolo.

Especialmente en España, Fernando es visto como una de las grandes leyendas del deporte mundial.

Alonso tiene 7 podios en 2023

Ahora en 2023, Alonso está viviendo un nuevo aire en su carrera y está disfrutando de un auto competitivo con Aston Martin. Algo que no vivía desde sus años en Ferrari a principios de la década pasada.

Prueba viviente

Respondiendo a la pregunta sobre si podría tomarse un año sabático, el campeón de MotoGP contestó: "Eso solo lo puede hacer Fernando Alonso, que tiene un talento inhumano.

"Cuando estás en una situación crítica, el ser humano busca soluciones. Que sean posibles o no, no se sabe, pero hay Plan A, Plan B y Plan C", comentó al medio Motociclismo.es.