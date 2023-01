Nazario Assad De León

Lunes 30 Enero 2023 05:06

En víspera de la nueva campaña de F1, la nueva oportunidad para los pilotos españoles está en la mesa para poder mejorar lo que muchos aficionados consideraron un 2022 que no estuvo a la altura de las expectativas.

Mientras Sainz solo ganó una carrera, Alonso terminó en el noveno puesto de la clasificación final, por debajo incluso de Esteban Ocon. Sin embargo, para Pedro Martínez De la Rosa en conversación con AS, el automovilismo español vive una de sus mejores épocas.

“Parece poco en España, porque la gente vive de 2005, 2006 y 2007, se consiguieron dos Mundiales en tres años."

"Y luego 2010 y 2012. Pero tenemos que abrir los ojos y entender que esto es Fórmula 1. Tener un piloto es increíble. Tener uno que gane y haga podios es increíble. ¡Pero tenemos dos!”.

“Yo estoy encantado de la vida. He competido, pero también he comentado carreras toda mi vida y no hay nada más bonito que comentar carreras con nuestros pilotos en la pista. He pasado muchos años comentando carreras sin españoles y no hay nada más triste." dijo.

"Ahora tengo el lujo de comentar carreras con españoles que luchan por poles, podios y victorias. Es increíble, es un lujo y tendríamos que pellizcarnos y decirnos que esto es verdad”, comentó De la Rosa

“El problema que tenemos en España es que muchas veces vivimos de recuerdos, y hay que vivir en el presente y de cara al futuro, tenemos dos pilotazos y el futuro es espectacular."

"Me gustaría que hubiera más pilotos en camino porque se está invirtiendo poco en la base, pero tenemos talento ahí abajo. Disfrutémoslo, no quiero que dentro de cinco años miremos a esta era y digamos: ¿te acuerdas cuando teníamos a dos pilotos? Eso sí que fue una buena época."

"Estamos viviendo una época dorada en la F1, no somos campeones del mundo pero hay que disfrutar del momento, es espectacular. Una segunda época dorada del automovilismo español en la F1."

"La gente piensa que es imposible volver a vivir lo de 2005 y 2006, pero estamos viviéndolo ahora mismo. Aunque algunos no se quieran dar cuenta”, cierra De la Rosa.