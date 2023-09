Nazario Assad De León

Miércoles 13 Septiembre 2023 11:53 - Actualizada: 14:50

Toto Wolff explicó que Mercedes tenía la primera opción con Max Verstappen, antes de que el holandés finalmente optara por una aventura con Toro Rosso en 2015.

El austriaco tenía trazado un camino diferente para el Limburger, que finalmente pasó por el equipo hermano de Red Bull Racing. para crear furor.

Con afán de permitir que los jóvenes talentos progresen, donde hay poco espacio en la Fórmula 1 actual. Ya no es seguro que el campeón de Fórmula 2 consiga un asiento permanente en la categoría reina y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con la actitud de los equipos, que también son muy susceptibles a las grandes cantidades de dinero.

Verstappen tuvo un debut tormentoso en la Fórmula 1 y Wolff explica en el podcast Beyond The Grid que tenía la primera opción sobre el holandés, pero que simplemente no había lugar para él en Mercedes.

Negociaciones

"Bueno, realmente no quiero hablar de comprar a Max, esa no es la terminología correcta. Max fue muy bueno en el karting, también fue muy bueno en la Fórmula 3. Y rápidamente quedó claro que esto iba a ser grande", mencionó el jefe de Mercedes.

"Al principio hablamos entre nosotros, fueron realmente muy buenas conversaciones con Jos y también con Max, pero rápidamente quedó claro que no podíamos ofrecerle un asiento" agregó.

"Teníamos a Rosberg y Hamilton, queríamos apoyar a Max en la Fórmula 2, pero Red Bull podía ofrecerle ese asiento en Toro Rosso ", recordó Wolff.