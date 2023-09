Aloisio Hernández

Lewis Hamilton volvió a atacar a Sergio Pérez al decir que Valtteri Bottas, su ex compañero de equipo, era rápido "muy a menudo".

Hamilton tuvo que adelantar a los dos después de su parada McLaren, donde hizo contacto con el coche del australiano al adelantar a Oscar Piastri. Hamilton recibió una penalización de cinco segundos y Piastri tenía tanto daño en su alerón delantero que tuvo que parar y vio sus puntos desaparecer como nieve al sol.

El británico sabe que fue culpa suya cuando se le preguntó sobre el incidente. En una conversación con los medios presentes, incluido GPFans, Hamilton dijo que estaba confundido acerca de cuándo ingresar: "Nuestro ritmo no era el adecuado en ese momento.

"Así que fue un poco confuso. Entonces me preocupaba que McLaren estuviera muy por delante de mí, porque la diferencia con "Yo y los coches de McLaren no era grande. Luego [después de la parada] supe cuál sería mi proyección y comencé a guardar mis neumáticos. Luego tuve algunos buenos duelos.

"Fue mi culpa. En realidad no fue intencional, me acerqué y calculé mal la brecha que tenía a su derecha. Sabía que había sido mi culpa, así que solo quería acercarme a él y dejarle claro que era mi culpa. No a propósito. Eso es lo que hacen los caballeros", comentó.

Ataque

Lewis sabe que Mercedes debe mejorar, especialmente el sábado, para adelantarse a la competencia: "Nuestras carreras son bastante sencillas, así que tenemos que ser mejores en la clasificación.

"Tenemos que conformarnos con el coche que tenemos ahora y somos el tercer coche más rápido en este momento. Sí, tuve compañeros de equipo rápidos. Bottas era rápido, muy a menudo. No me importan las estadísticas en general", apuntó.