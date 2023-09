Ángel Armando Castellanos

Domingo 3 Septiembre 2023 09:38 - Actualizada: 09:55

Sergio Checo Pérez y protagonizó una remontada espectacular en el Gran Premio de Italia. Acabó segundo, a seis segundos Max Verstappen.

Sergio comenzó quinto, pero su habilidad y el buen rendimiento del RB19 le permitió imponerse y acabar sólo detrás de su compañero.

El mexicano y Carlos Sainz tuvieron varias batallas, especialmente en la parte final de la competencia. Charles Leclerc también se involucró en estos enfrentamientos. Al final se impuso Pérez.

Max Verstappen ganó su carrera número 10 en forma consecutiva en este 2023 y la 12 en general. Red Bull sigue estirando su récord a 13 seguidas.

El neerlandés tuvo que venir de atrás y sufrió, especialmente en las primeras 15 vueltas, hasta que superó a Sainz. A partir de ahí todo fue más tranquilo para él.

El podio lo completó el piloto madrileño, que superó a Charles Leclerc por 426 milésimas.

Sergio Checo Pérez y su remontada a detalle

Todavía no arrancaba la carrera cuando Checo reportó un problema con su RB19.

“¿Por qué tuvimos algo de empuje en el motor después de la salida?”, le preguntó a Hugh Bird, su ingeniero.

"Parece que las RPM eran demasiado bajas, no esperaba ningún problema cuando comenzara la carrera", le contestó Bird.

Afortunadamente para él tras tres vueltas todo quedó en susto porque conservó su quinto lugar.

Para la séptima intentaba atacar a George Russell. La diferencia entre ambos era de tres décimas.

En la 11 estuvo muy cerca de rebasarlo, pero el británico aguantó el ataque y conservó su sitio.

En la 14 el mexicano y el británico se salieron y Sergio rebasó a George.

"Me empujó hacia afuera", reclamó Pérez antes de devolver la posición a Russell para evitar problemas con los comisarios.

Para la 16 el tapatío por fin se impuso al inglés y tuvo que aguantar un nuevo ataque para mantener la posición.

Sergio se puso tercero en la 20 después de que Carlos Sainz entrara a pits y ya estaba a medio segundo de Charles Leclerc.

El mexicano se puso primero gracias al ingreso de Verstappen y Leclerc a pits en la 21 para poner el compuesto duro. Tenía atrás a Oscar Piastri y a Lando Norris, con el australiano a 11 segundos.

Cayó al séptimo a partir de que entró a cambiar llantas para usar las mismas que su compañero y los Ferraris. Se trataba de ir hasta el final con esas gomas, algo que logró.

En la 25 era quinto y se preparaba para atacar a los dos coches italianos. Estaba a seis décimas de Leclerc.

El mexicano aprovechó que Lewis Hamilton entró a pits tras 28 vueltas y se puso cuarto.

Para la 30 estaba a tres décimas de Charles y estuvo a nada de rebasarlo entre las curvas 1 y 2, pero el monegasco cuidó la cuerda, hubo un leve toque entre ambos y el monegasco mantuvo su tercer sitio.

"No me dio espacio", reclamó Sergio, obteniendo como respuesta un "eres más rápido".

Por fin pudo rebasarlo en la 32 y se puso tercero. El mexicano fue por dentro lo superó claramente. Ahora iba por Sainz.

Otra batalla entre Checo y Leclerc en la 34. El mexicano le sacaba seis décimas al monegasco, que apostaba por recuperar su bronce.

Había pelea por el segundo lugar con Sainz y en la 36 ya estaba a 1.6 segundos, pero con Leclerc a siete décimas.

En la 39 ya tenía a Carlos a menos de un segundo y seguía descontándole tiempo.

Para la 43 el mexicano reclamó que el español "se movió en la frenada" y tuvo que devolverle la segunda posición tras ganársela saliendo de la pista. Dos giros más tarde pasó lo mismo.

"No me está dejando espacio. No podemos correr así", reclamaba en la 46 antes de por fin rebasarlo y ponerse segundo.

Al final se quedó a 6.8 segundos de Max Verstappen.

Carlos Sainz

El español acabó en tercer lugar después de una batalla perdida con Pérez y otra ganada a Charles Leclerc.

El madrileño comenzó la carrera sacándole siete décimas a Max Verstappen y manteniendo su ventaja en la cima.

Durante las primeras vueltas el neerlandés se le pegó y tuvo que aguantarlo. El rebase estuvo muy cerca en la 6, pero el español cubrió bien la cuerda y con eso evitó que lo adelantara.

"Buena movida", le dijeron por la radio de Ferrari a Carlos.

En la 10 Verstappen admitía molesto por la radio que "ellos (los Ferrari) tienen demasiada velocidad de punta".

Tres giros más tarde casi lo adelanta y en la 15 por fin llegó el triunfo del neerlandés después de que Carlos fallara y se pasara en la frenada en la Curva 2.

Para la 17 Verstappen le sacaba dos segundos a Sainz. Leclerc estaba a cinco décimas del español.

Carlos Sainz, por delante de Max Verstappen.

Parar al mismo tiempo que Charles Leclerc provocó que se enfrentaran y estuvieran cerca de chocar en la 21.

En la 23 marcó la Vuelta Rápida, registrando un tiempo de 1:25.558 minutos. Era cuarto, a 5.248 segundos de Max.

Que los McLaren entraran a pits le permitió subir al tercer sitio en la 25, a cinco segundos de Lewis Hamilton, el líder que aprovechaba su inicio con llantas duras. El inglés fue rebasado por Max Verstappen en esa misma vuelta.

En la Curva de Ascari (Vuelta 28) rebasó a Hamilton y se puso segundo, a 5.7 segundos de Verstappen.

El neerlandés le sacaba 7.3 segundos en la 34 y el español tenía 2.2 segundos de ventaja sobre Sergio.

El mexicano lo superó saliéndose de la pista en la 43, pero le devolvió la posición para no meterse en problemas. Carlos se mantenía segundo.

Tras ser rebasado por el mexicano en la 46 se enfrentó a su compañero y se alcanzaron a tocar de forma leve en la 47. El español mantenía el tercer lugar.

"Sin riesgo, pero corran hasta el final", fueron advertidos por la radio de Ferrari.

Fernando acabó en el noveno lugar. No esperaba mucho más y para eso le alcanzó en un día poco afortunado.

El español cayó al decimoprimer lugar tras dos vueltas, tras ser rebasado por Nico Hulkenberg.

Para la 8 pudo adelantar al alemán y recuperar su sitio de entrada a los puntos.

Vencer a Lewis Hamilton (noveno) se veía complicado porque en la 12 ya le sacaba más de cuatro segundos.

En la 19 ya era noveno, a dos segundos de Lewis Hamilton. Estaba cerca de conseguir su gran meta de terminar entre el octavo y el séptimo.

Los ingresos Sainz y Russell a pits lo ayudaron a subir al séptimo lugar.

Reemplazar sus gomas por las duras lo hizo caer al decimosegundo puesto en la 23.

Cuatro giros más tarde ya había mejorado y era décimo.

Lewis entró a pits en la 28 y eso ayudó a que Fernando se pusiera noveno, con el inglés detrás.

Un giro más tarde no pudo aguantar el ataque del Mercedes y cayó al décimo sitio.

Tras el incidente entre Piastri y Hamilton, volvió al noveno lugar, pero seguía con Lewis por delante. Ahí terminó

Abandono de Tsunoda

El motor del AlphaTauri de Yuki Tsunoda tuvo problemas en la vuelta de formación. Sacó su coche a la hierba y terminó con su participación en la competencia.

Había humo en el monoplaza del japonés. Estaba trabado y los mecánicos no podían moverlo sin ayuda de otro vehículo.

Eso provocó que apareciera la bandera amarilla y se retrasara el arranque del Gran Premio, descontándose dos vueltas, para que se disputaran sólo 51.

Resultados completos:

Alex Albon ha vuelto a sorprender y terminó séptimo.

