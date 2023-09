Aloisio Hernández

Viernes 1 Septiembre 2023 12:27

Sergio Pérez dijo que tuvo el mejor vienes "en mucho tiempo" tras el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Italia.

El mexicano sufrió un incidente al final de la FP2 en Monza y se vio obligado a abandonar la sesión; no obstante, Checo mostró un mejor promedio en ritmo de carrera que su compañero Max Verstappen.

Relacionado: Sainz y Checo escoltan a Verstappen en la FP1 de Italia

Recordar que el número 11 viene de perderse un podio en Países Bajos gracias a un castigo por exceder el límite de velocidad en el pitlane, por lo que seguramente presionará en el circuito italiano para regresar a las primeras posiciones.

Checo en Monza

Confianza

Hablando tras la segunda sesión de prácticas, el nacido en Jalisco declaró: "Me subviré en la salida y traté de mantenerlo clavado. Pensé que lo tenía bajo control, pero luego toqué un poco la grava y se acabó el juego.

"No me parece tan malo, el daño, el impacto fue bastante pequeño. No creo que hayamos perdido nada al final, creo que dos vueltas. Así que nada representativo en ese sentido.

“Lo positivo es que el coche está funcionando bien. Me siento cómodo y creo que estamos en una buena posición para el resto del fin de semana. Realmente sentí que tuvimos un viernes muy fuerte.

"Creo que definitivamente este ha sido el mejor viernes para nosotros en mucho tiempo. Hemos estado trabajando muy duro. Creo que hemos encontrado algunos pasos positivos en el coche, así que espero poder demostrarlo todo mañana y el domingo”, afirmó.