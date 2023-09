Carlos Sainz y Sergio Pérez escoltaron a Max Verstappen en la FP1 del Gran Premio de Italia.

El neerlandés volvió a liderar una sesión con una vuelta en 1:22.657. En segundo lugar llegó Sainz, quien quedó a 0.046 segundos del bicampeón.

Un lugar atrás terminó Checo Pérez gracias a su vuelta en 1:22.834. Charles Leclerc y George Russell completaron el Top 5.

Fernando Alonso finalizó más rezagado en el 6º lugar del entrenamiento. Al final, Lando Norris, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda y Alexander Albon se ubicaron en el Top 10 de la FP1.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁



Max Verstappen gets his weekend at Monza off to a dream start 👌#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/2KrPifbT93