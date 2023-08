Aloisio Hernández

Miércoles 30 Agosto 2023 08:31

Adrian Newey, jefe del departamento de diseño de Red Bull Racing, señaló que la bandera roja del Gran Premio de Países Bajos salvó la carrera de Sergio Pérez.

Las torrenciales lluvias que cayeron sobre el circuito de Zandvoort provocaron que la FIA sacara un safety car, pero un choque de Guanyu Zhou con las barreras provocó que saliera una bandera roja.

Relacionado: Checo: Pierdes confianza por no estar seguro con el auto

Gracias al motivo anteriormente mencionado, Checo chocó al entrar al pitlane y dañó su RB19, sin embargo, el equipo logró reparar el auto en el periodo que estuvo detenida la carrera.

Checo tuvo una carrera muy complicada en Holanda

El mexicano finalizó tercero; sin embargo, el nacido en Jalisco fue objetivo de un castigo por exceder el límite de velocidad en el pitlane y perdió su lugar en el podio.

Salvado por la campana

Charlando sobre lo sucedido con Pérez en Países Bajos, Newey dio las siguientes explicaciones: "Hubo un pequeño daño en el ala de la viga que obviamente logramos reparar bajo la bandera roja.

“Si no hubiera habido una bandera roja, ¿habría sobrevivido sin desmoronarse? No sé. Si no hubiera habido una señal de alerta, estaría justo al borde de la integridad estructural", alertó.