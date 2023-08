Lauren Sneath

Miércoles 30 Agosto 2023 07:37 - Actualizada: 08:20

Sergio Pérez dijo que uno de los motivos de sus malos resultados ha sido la poca confianza que ha tenido con el RB19 en las últimas carreras.

El piloto de Red Bull y su compañero de equipo se han adelantado a la competencia este año hasta el momento, ganando todas las carreras entre ellos.

Pero Pérez no ha logrado mantener la misma consistencia que el holandés y ha regresado al mediocampo superior varias veces después de ganar dos carreras al principio.

Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyán

Checo ha insistido en que esto se debe en parte a que el coche no siempre se adecua a su estilo de conducción, y también dijo que su confianza sufrió un golpe después de algunos momentos difíciles fines de semana.

Presión

En una entrevista con Bernie Collins, ex estratega de Aston Martin, para Sky Sports F1, el mexicano explicó que han surgido dificultades cuando no se siente 'totalmente seguro' en el RB19.

Cuando Collins, un ex colega de Racing Point, le preguntó cómo se sentía la presión al comienzo de la temporada, Sergio dijo: "De repente, sientes que, 'Ah, este fin de semana no se siente como antes', entonces estás perdiendo confianza porque no estás completamente seguro con el auto.

"En la F1, si no estás completamente seguro con un coche a 250 km/h en una curva, entonces estás dudando un poco más, y eso es lo que realmente pasó en esos momentos.

“Aquí sería fácil sentarse y decir: 'Es demasiado difícil para mí', etc., pero al final del día simplemente hay que seguir adelante. Como dije, espero mantener este impulso con el equipo”, señaló.