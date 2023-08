Aloisio Hernández

Domingo 27 Agosto 2023 10:38 - Actualizada: 10:43

Sergio Pérez se vio perjudicado por Fernando Alonso, una sanción por exceder el límite velocidad en el pitlane y la lluvia que cayó en el Gran Premio de Países Bajos.

El corredor mexicano parecía tener el podio asegurado tras el reinicio de la carrera, misma que se vio detenida por una lluvia torrencial que cayó en Zandvoort.

Relacionado: Los errores de Red Bull con Checo en Países Bajos

Esto lo iba logrando a pesar de los errores del equipo austriaco con las etsretgaias y las llamadas a pits para Checo.

Sin embargo, cuando la lluvia e encontraba en su punto más fuerte, el nacido en Jalisco sufrió de aquaplaning al momento de entrar a los pits e incluso chocó con el muro ligeramente.

Perjudicado

Cuando la carrera ya se había reanudado con Pérez en P3, la FIA anunció que Sergio iba a ser sancionado con una penalización de cinco segundo por exceder el límite de velocidad en el pitlane. Aunque no fue especificado, es muy probable que haya sido cuando tocó el muro a entrar a pits.

El número 11 intentó alargar la distancia para que el castigo no le quitara el podio; no obstante, el ritmo de Fernando Alonso no le permitió avanzar más y se quedó con una distancia de poco más de dos segundos.

Aunque Checo terminó P3, el castigo lo bajó a la cuarta posición y perdió el podio con Pierre Gasly.