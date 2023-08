Aloisio Hernández

Domingo 27 Agosto 2023 09:52

Red Bull Racing volverá a estar bajo la mira tras nuevos errores con las paradas en boxes para Sergio Pérez en el Gran Premio de Países Bajos.

Desde el segundo año de Checo, han existido muchos cuestionamientos a la escudería austriaca por los errores con el mexicano. Equivocaciones que han ido desde las paradas en pits, estrategias, la puesta a punto del auto, el desarrollo del mismo, entre otras.

Sin embargo, el nacido en Guadalajara ha logrado salir adelante y tiene 2 victorias en 2023, luego de cruzar en primer lugar la meta de Jeddah y Bakú. Aunque las suposiciones y teorías de un sabotaje al mexicano no han cesado.

La salida de pista de Checo Pérez, que logró regresar rápidamente aunque perdió la posición con Fernando Alonso.



pic.twitter.com/M1f2j2s0qI — Luis Herrera (@luisrha) August 27, 2023

GP de Países Bajos

El corredor mexicano comenzó en la séptima posición tras una mala clasificación; sin embargo, rápidamente tomó el liderato tras una buena llamada a boxes para montar neumáticos intermedios.

Sin embargo, pasadas unas cuentas vueltas, tardaron demasiado en quitarle esas ruedas y permitieron que Max Verstappen les hiciera un undercut, dándole el liderato al neerlandés.

Y no fue todo, ya que sobre el final de la carrera la lluvia se intensificó demasiado y todos se vieron obligados a parar; no obstante, cuando fue el turno del mexicano, su equipo de mecánicos tardó demasiado en cambiarle el compuesto porque no tenían preparadas las ruedas nuevas.

Y ya para terminar, lo volvieron a ingresar a pits unos instantes antes de que saliera una espada bandera roja. La buena noticia para Checo es que la FIA determinó que el reinicio se dará con las posiciones en la vuelta anterior a la detención.