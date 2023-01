Aloisio Hernández

Viernes 27 Enero 2023

Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez, compartió en entrevista para ESPN la historia del día que su hijo dejó el automovilismo para centrarse en su trayectoria como futbolista.

El piloto del equipo austriaco siempre ha sido un reconocido fanático del Club América y de la Selección Mexicana de futbol.

Ahora piloto de Red Bull Racing, su papá compartió una historia que puso en pausa un momento a su carrera en el automovilismo.

Las pasiones

Antonio Pérez contó que, en ese entonces, el corredor optó por ir al partido América vs. Chivas, en lugar de asistir a un campeonato de Karting. Su padre intentó convencerlo diciéndole que vendería sus autos; sin embargo, no fue suficiente para cambiar la decisión de Sergio.

"Sí los vendí y no le importó. Luego ya vino el patrocinio de los hermanos Casillas y volvió a correr, pero fueron meses de nada", dijo Pérez Garibay.

Por otro lado, Checo contó las expectativas que tenía con el futbol: "Me veía jugando en el América, pensaba que nunca tendría la oportunidad de llegar a la Fórmula 1.

"Pensaba que en el fútbol tenía futuro, pero rápido supe que no. No hay niño que no sienta que es el mejor futbolista del mundo", comentó.