Aloisio Hernández

Sábado 26 Agosto 2023 10:14

Lewis Hamilton dijo que no se sintió bien tras quedar eliminado en la Q2 de la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos.

El siete veces campeón del mundo no pudo pasar a la ronda que definió al poleman para la carrera en el circuito de Zandvoort.

Relacionado: Checo Pérez arrancará séptimo el Gran Premio de Países Bajos

Al final, Lewis comenzará desde la 13ª posición y buscará recuperar lugares en una pista muy corta y que tiene dificultades para adelantar.

Lewis en Zandvoort

Explicación

En conversación con la prensa tras lo sucedido en la quali, Hamilton trató de explicar lo sucedido: "Hacia el final, desarrollé mi propia vuelta dos veces y luego los neumáticos se sobrecalentaron. Por eso no pude hacerlo bien en la última vuelta.

"El auto que utilicé en la sesión de entrenamiento fue el mismo que utilicé en la sesión de clasificación.

"No me sentí muy bien. Avanzar no es fácil. Mañana es un nuevo día. Haré mi mejor esfuerzo", sentenció.