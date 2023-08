Sergio Checo Pérez comenzará séptimo el Gran Premio de Países Bajos.

El mexicano sufrió tras una competencia sumamente accidentada e interrumpida.

Max Verstappen ganó la pole position, delante de Lando Norris y George Russell.

Alex Albon se mantuvo primero en sus dos vueltas iniciales y se convirtió en la sorpresa, tras acabar cuarto.

Salvo Verstappen, todos los pilotos iniciaron la competencia con llantas suaves. El neerlandés apostó por las intermedias.

Con la bandera roja -por el accidente de Logan Sargeant- el bicampeón recibió las mismas gomas que el resto de los competidores.

Tanto Sargeant como Charles Leclerc -protagonista de otro choque- abandonaron esta última sesión.

Al regreso a la actividad Lando Norris era primero y Oscar Piastri, segundo, pero Verstappen lo superó por 537 milésimas.

El mexicano comenzará séptimo la carrera de mañana. Se quedó a 1.313 segundos de su coequipero.

Su primer crono lo registró tras el accidente de Logan Sargeant. Estaba a 1.346 segundos de Lando Norris, en el sexto lugar.

Tras el incidente de Leclerc recibió gomas suaves nuevas y salió a la pista. El plan pasaba por una vuelta de calentamiento y luego por el lucimiento.

En su último giro sólo le alcanzó para el séptimo puesto.

Arrancará quinto mañana, tras quedar ahí en la última sesión de clasificación. Se quedó a 939 milésimas de Verstappen.

Registró su primer tiempo tras el accidente de Logan Sargeant. Se puso tercero, a 4.6 segundos de Albon.

En su última vuelta primero se puso tercero, pero de inmediato fue superado por Alex Albon y luego por George Russell.

El español comenzará sexto la competencia de mañana. Finalizó a 1.817 segundos de Verstappen.

Antes del accidente de Sargeant era tercero, a 1.498 segundos de Alex Albon.

Después era décimo, a 5.192 segundos de Lando Norris.

Tras el choque de Leclerc y el regreso a la competencia su último giro le dio para el sexto lugar.

Logan Sargeant chocó contra los muros de contención faltando ocho segundos. Le dio a la parte delantera de su coche, pero él reportó que estaba bien.

El estadounidense perdió la parte trasera de su Williams y eso provocó el accidente, golpeando primero la llanta delantera derecha y luego el resto del monoplaza.

Hubo bandera roja y se paró el reloj. En ese momento era segundo, tras su compañero Alex Albon.

Charles Leclerc chocó faltando 4:05 minutos Le dio al sector izquierdo de su Ferrari luego de perder el coche.

Reconoció su error y pidió perdón al equipo, mientras había bandera roja y su coche era sacado de la pista.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Verstappen makes it a hat-trick of poles at his home race 💪



Superb effort from Alex Albon who finishes P4 👏#DutchGP #F1 pic.twitter.com/ofnrIGv4yJ