Después de una ansiada espera, Fernando Alonso se ha presentado a su debut en las instalaciones de Aston Martin, donde llegó con una cara de gran felicidad.

Aunque aún está en un proceso de adaptación de nuevo auto, escudería y equipo de trabajo, el tener caras conocidas como la de Pedro De La Rosa en esta nueva aventura han sido una tranquilidad para el español.

Alonso ha comenzado tener interacciones con los que serán sus nuevos compañeros de trabajo a partir de esta temporada, y así lo hizo notar por medio de un video en sus redes sociales.

First day in green. 💚



Earlier this week, @alo_oficial made his debut at AMF1 HQ - meeting the team, spending time in the sim and having a seat fit. pic.twitter.com/myiuMu1gho