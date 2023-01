Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, ​​más conocido como Polo Polo, fue un comediante mexicano que también era un conocido seguidor de Sergio Pérez en la F1. Lamentablemente, falleció el pasado 23 de enero y su último post en redes sociales fue en defensa del piloto mexicano.

Polo Polo es considerado como uno de los comediantes pioneros de la comedia moderna en México y uno de los más grandes y exitosos en la historia del país.

Relacionado: El día que Red Bull echó a Checo Pérez

Su muerte causó un gran impacto en México y Latinoamérica debido a que era muy querido y respetado a lo largo de todo el continente.

Luego de las tensiones que tuvieron Checo Pérez y Max Verstappen en el GP de Brasil por la negativa del neerlandés en cederle la posición al mexicano, muchos aficionados en México salieron en defensa del corredor número 11.

@VerstappenCOM Fuck you!!, you are where you are thanks to the team work and especially for what your team mate @schecoperez, has done for you, stupid ass hole! #verstapenchingatumadre #verstapenfuckyou pic.twitter.com/comNnJuGXm